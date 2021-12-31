2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları tam liste! 31 Aralık 2021... İşte büyük ikramiyenin çıktığı o ilimiz
Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye kazandıran numaraların belirlendiği son çekiliş olan büyük ikramiye çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 oldu. İşte, 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişlerinin sıralı tam listesi sonuçları. Öte yandan büyük ikramiyenin çıktığı ilimizde belli oldu. İşte haberin detayları...
31.12.2021 - 23:21 |
Milli Piyango büyük ikramiye ve diğer tüm ikramiyelerin sonuçları açıklandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin ardından dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango'nun resmi sitesinde tüm sonuçları sıralı ve tam liste olarak yayımladı. İşte, 2022 yılbaşı özel çekilişi için canlı yayın ile de açıklanan Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye sıralı listesi...
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?
Büyük ikramiye İzmir, Konak'tan satılan bir çeyrek bilete çıktı.