2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları tam liste! 31 Aralık 2021... İşte büyük ikramiyenin çıktığı o ilimiz

Milli Piyango büyük ikramiye ve diğer tüm ikramiyelerin sonuçları açıklandı. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu çekilişin ardından dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango'nun resmi sitesinde tüm sonuçları sıralı ve tam liste olarak yayımladı. İşte, 2022 yılbaşı özel çekilişi için canlı yayın ile de açıklanan Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye sıralı listesi...

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Büyük ikramiye İzmir, Konak'tan satılan bir çeyrek bilete çıktı.