Milli Piyango sorgulama ekranı aktif oldu! Yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Tam ve sıralı liste burada...

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı! 120 milyon liralık dev ikramiyenin çıktığı şanslı rakamlar belli oldu. 2022 Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiye "9 - 8 - 7 - 6 - 0 - 6- 6" numaralı bilete isabet etti. Dün saat 17.00'de yayınlanan yılbaşı çekilişleri sona erdi. Bu yıl 563 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin dağıtıldığı 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm kategorilerde çekilişler tamamlandı. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ile tam ve sıralı yılbaşı çekilişinde kazandıran numaralar...

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN BİLET BELLİ OLDU!

Büyük ikramiyenin 9 - 8 - 7 - 6 - 0 - 6- 6 bilete isabet etmesinin ardından gözler biletin satıldığı il ve ilçelere çevrildi. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği biletin çıktığı il İzmir Konak oldu. Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılıyor.

120 Milyon, 12 Milyon, 1 milyon 200 bin, 120 Bin, 12 Bin, 6 Bin, 120 TL (Amorti), 120 Bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.

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