Ramazan Bayramı geride kalırken tatili birleştirip uzun tatil yapanlar için mesai pazartesi günü başlıyor. Bu bayram uzun tatil yapma fırsatı yakalayanlar şimdiden Kurban Bayramı tatili ile ilgili planlar yapmaya başladı bile. Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil olacağı da merak konusu oldu. Hem yazı hem de bayram tatilini değerlendirmek isteyenler tatil rotalarını belirlemeye çalışıyor. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, arifesi 8 Temmuz’da başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi 1. gün, 10 Temmuz Pazar 2. gün, 11 Temmuz Pazartesi 3. gün, 12 Temmuz Salı 4. gün olarak belirtildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili şu an için 4 gün görünüyor. Kurban Bayramı’ndan sonra 13-14 Temmuz’un tatil edilmesi halinde, hafta sonu tatilleri ile birlikte 9,5 gün tatil ihtimali olabilir. Zira, 15 Temmuz Cuma gününr denk geliyor. 9,5 gün tatil yapılabilmesi için bayram sonrasında Çarşamba ve Perşembe gününün de tatil edilmesi gerekiyor. Ramazan Bayramı’ndan sonraki 2 iş günü tatil edilmemiş, tatil hafta sonuna bağlanmamıştı. Kurban Bayramı için ihtimaller zayıf olsa da geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalar gibi de olabileceği tahmin ediliyor