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Ali Erbaş: 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.

18.04.2022 - 15:42 | | Gökçe KARAKÖSE - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)
Ali Erbaş: 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek

Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.

 

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