20 yıllık trafik hayali gerçek oldu! Tek yön dönemi başladı

Haberin Devamı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir proje sürecinin yaklaşık üç yıldır sürdüğünü belirterek, farklı dönemlerde üniversite akademisyenleri ve uzman ekiplerle iş birliği yapıldığını, binlerce araç sayımı ve güzergah analizi gerçekleştirildiğini ifade etti. Kent merkezinde araç trafiğini rahatlatmak, yaya güvenliğini artırmak ve kent merkezinde düzenli bir ulaşım akışı sağlamak hedefi ile projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Özdemir; uygulama sürecinde bazı noktalarda geçici karışıklıklar yaşandığını, bu durumun planlı bir gözlem sürecinin parçası olduğunu belirtti. Özdemir; "Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz. Şu anda yayaların en yoğun olduğu bölgeleri izliyoruz. Bu gözlemler sonrasında yaya geçidi sayısını artıracağız. Hedefimiz 1 Ocak 2026 itibarıyla projenin tamamen işlevsel hale gelmesi" dedi.

Esnafların ve sürücülerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması için bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özdemir; "Projemiz vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirildi, zorlaştırmak için değil. Sosyal medyada birçok doğru olmayan bilgi dolaşıyor. Bu nedenle projenin başlamasından önce yapılan yorumların çok geçerli olmadığını düşünüyoruz. Proje Cumartesi günü uygulamaya alındı, biz de sonuçları görmek için bekledik. Şimdi vatandaşlarımızın sorularını cevaplamak ve istişarelerde bulunmak için hazırız. Niğde'de uzun yıllardır konuşulan tek yön düzenlemesinin artık hayata geçirdik. Bu proje yaklaşık 20-25 yıldır gündemdeydi. Elbette her projede olduğu gibi eleştiriler olabilir. Ancak bizim önceliğimiz trafiğin akışkan ve verimli olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tamamlanmamış eksikliklerin giderilmesi ve projenin nihai haline ulaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlardan sabır ve anlayış talep etti.