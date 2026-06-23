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Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

23.06.2026 - 17:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Niğde’nin saklı cennetleri arasında ilk sıralarda gösterilen ve halk arasında "Zondi Vadisi" olarak da bilinen Uzandı Vadisi, el değmemiş doğal dokusu, akarsuyu ve huzur veren atmosferiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Kent merkezine sadece 7,5 kilometre gibi çok yakın bir lojistik mesafede bulunan vadi; özellikle şehir hayatının gürültüsünden kaçıp yeşilin binbir tonu arasında nefes almak isteyen doğaseverlerin ve seyahat fotoğrafçılarının bir numaralı kaçış noktası haline geldi.

1Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Niğde'nin saklı cennetlerinden biri olarak gösterilen Uzandı Vadisi, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

2Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Kent merkezine yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıkta bulunan Zondi Vadisi olarak da bilinen bölge, özellikle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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3Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Gebere Barajı'ndan başlayarak tarihi Yeşilburç köyüne kadar uzanan Uzandı Vadisi, sahip olduğu doğal dokusu, yeşilin farklı tonlarını barındıran bitki örtüsü ve akan sularıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor.

4Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, vadide doğayla iç içe vakit geçirerek huzur buluyor. Yılın belirli dönemlerinde debisi artan ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği şelale, vadinin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

5Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında canlanan doğa, vadiyi ziyaret edenlere kartpostalları aratmayan görüntüler sunuyor.

6Niğde'de doğaseverlerin yeni gözdesi oldu: Adeta doğal bir terapi merkezi!

Vadinin içinden geçen akarsu boyunca yürüyüş yapan doğaseverler, kuş sesleri ve suyun huzur veren sesi eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.