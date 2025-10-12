Hobi olarak başladı, dünya markası oldu! Artık talebe yetişemiyor

2

Köy kökenli olan herkesin evlerinde at nalı olduğunu vurgulayan Murat Seyok, "Benim hobim eski at nallarını değerlendirmektir. Çocukluğumuzdan beri evimizde at olduğu için evlerimizin duvarlarında at nalı vardı. Köylerde bir şekilde evlerde at nalı vardır. Burada bir işletme açtık ve dekor ihtiyacı duyduk. Bu dekor ihtiyacı için at nalı çalışması yapmak istedik. Zamanla geliştirerek otantik bir ürün ortaya çıktı. İnsanların da bu hoşuna gitti. Bu üründe yaptığımız şeyin özelliği ise at nalı hariç kalanların hepsi geri dönüşüm ürünleri. Boncukları Ege Bölgesi'nden alıyorum. Eski cam ocaklarında Etiyopyalı ustaların yaptığı ürünler boncukları kullanıyorum. At nalları bir dönem atın ayağında kullanılıyor. Belli bir süre sonra bunlar aşınıyor. Daha sonra çöpe atılmak yerine değerlendirilmesi için böyle bir şey yapıyoruz" şeklinde konuştu.