Trabzon'da doğal ordu göreve başladı! Kahverengi kokarcaya karşı Samuray Arısı salımı gerçekleştirildi

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Türkiye'de ise 1,5 milyon arı salınımı gerçekleşti. Yoğun olduğu bölgeleri de ilk defa bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ilimizde kimyasal mücadeleye başladık. Yomra ilçesinde 400 dekar alanda ve Çarşıbaşı ilçesinde ilaçlama yaptık. Yoğun bölgelerdeki ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftinin mücadele azmi kokarcanın çoğalma hızını geçmediği sürece biz bu savaşı kazanamayız. Onun için bizim mücadele ettiğimiz kadar çiftçimizin de destek olması beraber hareket etmemiz çok önemlidir" ifadelerini kullandı.