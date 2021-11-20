20 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.