20 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
20.11.2021 - 19:19 |
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.