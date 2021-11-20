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Gündem20 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
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20 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

20.11.2021 - 19:19 |
20 Kasım koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İki doz aşılıların sayısının 50 Milyonu geçtiğini ve 50 Milyonun toplam nüfusun %60’ına karşılık geldiğini bugün açıkladık. Aşılama programında 18 yaş ve üstünü esas aldığımız için bu oran tabloda %80,5 görünüyor. Salgına karşı daha güçlü mücadele için bu oranı yükseltmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

20 Kasım koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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