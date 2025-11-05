GAZETE VATAN ANA SAYFA
2 tavuğuna 10 yıldır gözü gibi bakıyor! Çünkü onların diğerlerinden görülmemiş bir farkı var

05.11.2025 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da kümesinde bulunan 100 tavuğuyla yumurta üretimi yapan Nafile Sürmeli, 10 yıldır kendisinde olan ve mavi yumurtlayan Araucana cinsi 2 tavuğuna adeta gözü gibi bakıyor. Sürmeli’nin tavuklarının mavi yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yaşayan Nafile Sürmeli, evinin bahçesindeki 100 tavuğuyla yumurta üretimi yaparak para kazanıyor. Sürmeli’nin 100 tavuğu içinden gözü gibi baktığı 2 tavuğuysa mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuklar. Özel yemlerle beslediği mavi yumurtlayan tavuklarının yumurtalarıysa vitamin değerlerinin yüksek olması sebebiyle bölge halkı tarafından tercih ediliyor.

Mavi yumurtaların bölgede büyük ilgi gördüğünü söyleyen Sürmeli, komşularının da doktor tavsiyesiyle bu yumurtaları istediğini ifade etti. Sürmeli, "Yaklaşık 100 tavuğum var, bunların içinde sadece 2 tanesi mavi yumurtluyor. Daha önce 4 taneydi, ikisini sattım. Kalan iki tavuğa özel bakım yapıyorum, hastalıktan koruyorum. Yumurtaları da isteyen komşularıma doktor tavsiyesi üzerine veriyorum. Çocuklara faydalı olduğunu söylüyorlar" dedi.

2 tavuğuna 10 yıldır gözü gibi bakıyor Çünkü onların diğerlerinden görülmemiş bir farkı var

Mavi yumurtaların kabuğunun diğerlerine göre daha kalın olduğunu söyleyen Sürmeli, bu özelliğin yumurtaları daha uzun ömürlü hale getirdiğini belirterek, "Bu tavuklar bende 10 senedir var. Özel yemlerle besliyorum, dikkat ediyorum. Yumurta kabukları kalın, kırılmıyor. Çocuklara da iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

