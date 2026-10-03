2 otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

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Kaza; Kırıkhan -Reyhanlı yolunda 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yaralı şahıslardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.