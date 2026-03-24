2 ilde şafak operasyonu: DEAŞ’ın finans ağına büyük darbe!

24.03.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul ve Yalova’da şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla DEAŞ’ın finans ağına darbe vuruldu. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

