Tapulu evlerinde ortak görünce şok oldular! Belediye ecrimisil ücreti ödemek zorunda kalacaklarını bildirdi

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Mahalle sakinlerinden Ahmet Avcı ise elindeki eski ve yeni tapuları göstererek, "357,5 metrekare arsam vardı. Bunun 42 metrekaresine belediye ortak olmuş. Daha sonra bu hisseyi bana geri satmak için yaklaşık 360 bin lira talep ediyorlar. Ben işçiyim, emekli bile değilim. Bu parayı ödeyemezsem ne olacak?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.