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Reyhanlı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

26.06.2026 - 22:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Reyhanlı’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Reyhanlı ilçesi Beşaslan Mahallesi’nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. İki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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