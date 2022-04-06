GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi
HaberlerGündem Haberleri 2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi
ABONE OL

2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi

Adana'da jandarma ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 bin 428 internet sitesine erişimin engellemesini sağladı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniyle de 165 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

06.04.2022 - 12:59 | | DHA
2 bin 428 internet sitesine erişim engeli getirildi

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak- 31 Mart tarihleri arasında internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. 

Çalışmalar kapsamında, kazanç vaadi ve koronavirüs randevusu bahane edilerek cep telefonu, e-mail adresleri ve sosyal medya hesaplarına link gönderip dolandırıcılık yapan, kaçak bahis oynatan, müstehcenlik ve fuhuş içeren, terör örgütlerini öven, devlete karşı olumsuz yayın yapan 2 bin 428 internet sitesi tespit edildi.

Yasa dışı faaliyet gösteren sitelerin, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen karar doğrultusunda Bilgi Teknolojilerin ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'den erişimine engellemesi sağlandı.

Ayrıca, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucuya özendiren, Cumhurbaşkanına hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, terör örgütü propagandası yapan ve internet ortamında asayiş suçları işleyen 165 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
İlgili Haber
Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Toplu taşıma ücretleri! İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife!
İlgili Haber
Toplu taşıma ücretleri! İstanbul toplu ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? Ulaşıma zam 2022 ile İETT yeni tarife!
Pencereden muayeneye inceleme! Hastalar içeri alınmaya başlandı
İlgili Haber
Pencereden muayeneye inceleme! Hastalar içeri alınmaya başlandı
David Keynes'in yargılandığı davada tanıktan ByLock itirafı
İlgili Haber
David Keynes'in yargılandığı davada tanıktan ByLock itirafı

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Bucha'da kayıp olan babasının cansız bedenini yol kenarında buldu

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

Meral Akşener: Afrika ülkelerinden daha yüksek enflasyonla karşı karşıyayız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Bakan Çavuşoğlu Belçika’da

Sıradaki Haber
Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Altın fiyatları için flaş tahmin! Fırtınaya hazır olun, altın fiyatları uçuşa geçecek, şu an altında alım fırsatı... Gram, çeyrek, tam ve...

Sıradaki Haber
Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Memur ve emekli milyonlar bekliyor! Maaşlar artacak, 3600 ek gösterge, ETY, asgari ücret, ölüm aylığı...

Sıradaki Haber
Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Karadeniz'de 3. mayın tespit edildi

Sıradaki Haber