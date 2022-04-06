Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığınca Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı.
06.04.2022 - 12:38 |
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 677 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.