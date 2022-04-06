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Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığınca Batman’da 677 personelin katılımıyla Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu başlatıldı.

06.04.2022 - 12:38 |
Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” Operasyonu başlatıldı.

Batmanda 677 askerle dev operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 677 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

Batmanda 677 askerle dev operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu

Batmanda 677 askerle dev operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu

Batmanda 677 askerle dev operasyon başlatıldı İçişleri Bakanlığı duyurdu

 

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Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

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