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Gündem19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs tatil mi?
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19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi, yarım günü mü? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı’nı geride bırakırken vatandaşlar 19 Mayıs günün tatil olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, 19 Mayıs tatil mi, okullar ve üniversiteler 19 Mayıs’ta açık mı?

04.05.2022 - 12:25 |
19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs tatil mi?

19 Mayıs  Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye’de heyecanla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs tatil mi?

19 MAYIS TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.

19 MAYIS ÖNEMİ

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

 

 

 

 

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