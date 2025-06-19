18 yaşında Türk zekasını gösterdi! Muş'ta savunma sanayinde çığır açacak proje geliştirdi

Muşlu genç Sedat Subaşı'nın geliştirdiği "SUBAŞİ" isimli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) projesi, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre'den tam destek gördü. Emre, projenin hem Muş'a hem de ülkeye tanıtılması için çaba göstereceklerini belirtti.

Okulu ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Melik Emre, "Sedat bizim çok kıymetli bir evladımız, yeni nesil çocuklarımızdan. Yeni geliştirmiş olduğu ve üzerinde titizlikle çalıştığı adına da 'Subaşı' dediği maket, portatif İHA taşıyıcılarının gelişimini bizlere anlattı. Biz de bu konuda istiyoruz ki Sedat kardeşimizin hem Muş'ta ses olalım hem de bakanlığımız ve hükümetimiz düzeyinde Sedat'ın ihtiyaç duyduğu bütün ekipmanların sağlanmasına, projesini geliştirmesine, ülkemizin savunmasına ve güvenliğine katkı sunacak şekilde yer edinmesinin mücadelesini vereceğiz" dedi. Başkan Emre, hükümet yetkilileriyle de görüştüklerini ve projenin büyük bir heyecanla karşılandığını, tanıtım materyali ve ekipman taleplerinin birkaç gün içinde Ankara'ya ulaştırılacağını ifade etti.

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"Türk'ün zekasını tüm dünyaya duyuracağım"



Projenin sahibi Sedat Subaşı ise, "SUBAŞİ ismini verdiğim SİHA projemin uçuş testlerine başladık. Bugün AK Parti İl Başkanı bizi ziyaretlerde bulundu ve kıymetli devlet büyüklerimizi aradılar. İnşallah devlet büyüklerimiz de bizim yanımızda olacaktır bu süreçte. Şimdiki amacım bunun asli orijinalini yapıp tüm dünyaya Türk'ün zekasını duyurmaktır. Öncü aldığım Selçuk Bayraktar gibi inşallah ben de iyi seviyelere geleceğim" dedi.

Geliştirdiği SİHA'nın özelliklerine değinen Subaşı, "Temel özelliği 50'nin üzerinde arama tarama yapabiliyor. Ayrıca 560 tane arama faaliyeti sırasında bölgede bulunan unsurlara yönelik hareketlendirme yapabiliyor. SUBAŞİ SİHA radara da yakalanmıyor. İnşallah görünmez, 'skalet tarzı' bir SİHA olacak. Türkiye'de ikinci ve üçüncü olarak yerini alacak" diye konuştu.