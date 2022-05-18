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Gündem18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu
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18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 894 testte 1608 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18.05.2022 - 20:53 |
18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 894 testte 1608 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 833 bin 176, 2'nci dozda 53 milyon 53 bin 751 ve 3'üncü dozda 27 milyon 780 bin 85 olmak üzere 147 milyon 650 bin 166 aşı uygulandı. 

18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. 


18 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritası belli oldu

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