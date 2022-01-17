17 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.