17 Ocak 2022 koronavirüs tablosu belli oldu!
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte yapılan 403 bin 836 testte 64 bin 935 vaka tespit edildi. 162 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.
17.01.2022 - 19:48 |
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.