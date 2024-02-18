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16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor

Adıyaman’da okula gitmek için evden çıkan ve ortadan kaybolan 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya'dan yaklaşık 1 haftadır haber alınamıyor.

18.02.2024 - 15:24 | | İHA
16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2128. Sokak'ta yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Çakılkaya, yaklaşık 1 hafta önce "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Okul çıkış saati sonrası eve gelmeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Dilek Çakılkaya’nın annesi, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı.

Dilek Çakılkaya’nın gözü yaşlı ailesi, kızlarının yerini bilenlerin ya da görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, durumu polise bildirmelerini istedi.

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16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor

16 yaşındaki Dilek'ten bir haftadır haber alınamıyor