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Pentagon'dan CNN Türk'e açıklama: Müttefikler şiddetten kaçınsın

Yunanistan Sağlık Bakanı'nın Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına ilişkin Pentagon'dan yanıt geldi. CNN Türk'e konuşan Pentagon yetkilileri "müttefikler şiddetten kaçınsın" açıklamasını yaptı.

24.07.2024 - 01:13 |
Pentagon'dan CNN Türk'e açıklama: Müttefikler şiddetten kaçınsın

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis Open TV'ye verdiği röportajda, Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürdü. Yunanistan'ın aldığı F-35'ler, Amerika ve Fransa ile kurduğu savunma ittifakları ile çok daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Georgiadis, Atina'nın son 5 yıl içinde havacılık konusunda merdivenleri hızla tırmanarak Türkiye'yi zor durumda bıraktığını iddia etti.

CNN Türk'e konuşan Pentagon yetkilileri "Müttefikler şiddetten kaçınsın" açıklamasını yaptı. CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy, "Bugün Pentagon sözcüsü Yunan Bakanın Türkiye'ye yaptığı F-35 tehdidini görmediğini müttefiklerin birbirleriyle çalışması gerektiğini söyledi. Hem Türkiye hem Yunanistan bizim değerli ortaklarımızdır. Bu konuda iki ülkeye de aynı mesafedeyiz. Bu iki ülkenin de birbiriyle şu ana kadar sorunlarını çözmesi için yaptığı çalışmaları destekliyoruz." dedi.

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