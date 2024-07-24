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GündemÄ°smini sosyal medyada görünce harekete geçti! Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor
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Ä°smini sosyal medyada görünce harekete geçti! Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor

Sosyal medya kullanÄ±mÄ±nÄ±n yoÄŸun ÅŸekilde artmasÄ±, artÄ±k suÃ§larÄ± oradan iÅŸlemeye doÄŸru gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra ismini de yazÄ±p bunu sosyal medyada paylaÅŸan firma iÃ§in kÃ¶tÃ¼ haber geldi ve ÅŸirket aleyhine tazminat cezasÄ± kararÄ± verildi. VatandaÅŸlarÄ±n kiÅŸisel bilgilerinin sosyal medya platformlarÄ±nda baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±mÄ± suÃ§ unsuru oluÅŸturuyor. Peki bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸanlar nereye, ne kadar sÃ¼re iÃ§inde ÅŸikayet edebilir? Ä°ÅŸte detaylar...

Vatan Özel
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 07:06 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Vatan Özel
â€¢ 24 Temmuz 2024 - 07:06 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
1Ä°smini sosyal medyada gÃ¶rÃ¼nce harekete geÃ§ti Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor

GeliÅŸen teknolojiyle birlikte yoÄŸun ÅŸekilde artan sosyal medya kullanÄ±mÄ± sebebiyle, artÄ±k birÃ§ok suÃ§ internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸlenmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi gerÃ§ek kimliklerini gizleyerek bu suÃ§larÄ± iÅŸliyor. Ancak yakÄ±n zamanda gerÃ§ekleÅŸen bir olay, bu durumun aksini de anlatÄ±yor. Bir firma, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birini iÅŸten Ã§Ä±kardÄ± ve X hesabÄ±ndan o kiÅŸinin de ismini deÅŸifre ederek paylaÅŸÄ±mda bulundu.

2Ä°smini sosyal medyada gÃ¶rÃ¼nce harekete geÃ§ti Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor

Kovulan kiÅŸi konuyu KiÅŸisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) bildirdi. KVKK'nÄ±n ÅŸirketten aldÄ±ÄŸÄ± savunmaya gÃ¶re; iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan kiÅŸinin ticari itibarlarÄ±nÄ± zedelemeye yÃ¶nelik faaliyetleri olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

3Ä°smini sosyal medyada gÃ¶rÃ¼nce harekete geÃ§ti Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor

Ancak iÅŸ akdi feshedilen kiÅŸinin adÄ±nÄ± kullanmasÄ± firmayÄ± davalÄ±k yaptÄ±. Sonucunda ise ÅŸirket aleyhine tazminat cezasÄ± kararÄ± verildi. Konuyla ilgili Avukat Cansen ErdoÄŸan, Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve kararÄ± deÄŸerlendirdi.

4KESÄ°N OLUP OLMADIÄžININ BÄ°LÄ°NMESÄ° GEREKÄ°YOR

KESÄ°N OLUP OLMADIÄžININ BÄ°LÄ°NMESÄ° GEREKÄ°YOR

KararÄ±n hem ceza kanunu bakÄ±mÄ±ndan, hem de KVKK; yani KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu bakÄ±mÄ±ndan iki tÃ¼rlÃ¼ incelenmesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyen Avukat ErdoÄŸan, "GeliÅŸen teknolojiyle birlikte yoÄŸun ÅŸekilde artan sosyal medya kullanÄ±mÄ± sebebiyle, artÄ±k birÃ§ok suÃ§ maalesef internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸlenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ. Yani birÃ§ok kalemÅŸÃ¶r gerÃ§ek kimliklerini gizleyerek bu suÃ§larÄ± iÅŸlemekte.

5Ä°smini sosyal medyada gÃ¶rÃ¼nce harekete geÃ§ti Åžikayet edin, cezasÄ± 3 aydan baÅŸlÄ±yor

SÃ¶z konusu olayda Ã¶ncelikle bakmamÄ±z gereken birinci unsur gerÃ§ekten bÃ¶yle bir usulsÃ¼zlÃ¼k olup olmamasÄ±. Yani taraflar arasÄ±nda bir ihtilaf var evet ama bu yargÄ± sÃ¼recinde mi? X'te belirtildiÄŸi ÅŸekilde hÄ±rsÄ±zlÄ±k, sahte kaÅŸe, yalan beyan gibi bir takÄ±m ÅŸirketin etik ahlakÄ±na uymayan davranÄ±ÅŸlarla zarara uÄŸrattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yargÄ± yoluyla kesin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi gerekiyor.Â

BÃ¶yle bir durum henÃ¼z ispat edilmemiÅŸse zaten ÅŸirketin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir suÃ§ oluyor." dedi.

6Ä°SÄ°M SÃ–YLENÄ°YORSA ZATEN SUÃ‡UN VARLIÄžI AÃ‡IKTIR

"Ä°SÄ°M SÃ–YLENÄ°YORSA ZATEN SUÃ‡UN VARLIÄžI AÃ‡IKTIR"

ErdoÄŸan, "Ä°lk baÅŸta TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun deÄŸerlendirmesi gerekiyor. 5237 sayÄ±lÄ± TCK'nÄ±n ÅŸerefe karÅŸÄ± suÃ§lar ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yer alan 125. maddesindeki hakaret maddesine bakmak gerekiyor.

TCK madde 126 gereÄŸi hakaret suÃ§unun iÅŸlenmesinde maÄŸdurun ismi aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmemiÅŸ veya isnat Ã¼stÃ¼ kapalÄ± geÃ§iÅŸtirilmiÅŸ olsa bile, eÄŸer niteliÄŸinde ve maÄŸdurun ÅŸahsÄ±na yÃ¶nelik bulunduÄŸunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiÅŸ ve hem de hakaret aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

Bu da ÅŸu demek oluyor ki doÄŸrudan bir isim sÃ¶yleniyorsa zaten suÃ§un varlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Unutmamak gerekir ki bir fiilin suÃ§ olarak kabul edilmesi ve cezalandÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle bir ceza yargÄ±lamasÄ±na konu edilmesi gerekir. Bu yargÄ±lama sonunda suÃ§ iÅŸlendiÄŸine dair kesin karar verilmesi gerekmekte." ifadelerini kullandÄ±.

7NE KADAR SÃœRE Ä°Ã‡Ä°NDE ÅžÄ°KAYET EDÄ°LMELÄ°

NE KADAR SÃœRE Ä°Ã‡Ä°NDE ÅžÄ°KAYET EDÄ°LMELÄ°?

Avukat ErdoÄŸan, ÅŸikayet sÃ¼resi ve nereye ÅŸikayet edilmesi gerektiÄŸi ile ilgili de ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

Hakaret uÄŸrayan kiÅŸinin Ã¶ncelikle Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na veya polis, jandarma gibi kolluk gÃ¼Ã§lerine ÅŸikayette bulunmasÄ± gerekiyor. Aksi takdirde hakaret fiili hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yapÄ±lamaz. Hakarete maruz kalan kimsenin en geÃ§ 6 ay iÃ§inde ÅŸikayette bulunmasÄ± gerekmekte.

83 AYDAN 2 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI

Sosyal medya Ã¼zerinden bir kiÅŸiye hakarette bulunanlar hakkÄ±nda suÃ§un iÅŸlendiÄŸine dair kanÄ±ya varÄ±lmasÄ± halinde savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan iddianame dÃ¼zenlendiÄŸini belirten Avukat Cansen ErdoÄŸan, "Ä°lgili mahkemeler tarafÄ±ndan da bu suÃ§un iÅŸlendiÄŸi kanaatine varÄ±lÄ±rsa TÃ¼rk Ceza Kanunu uyarÄ±nca 3 aydan 2 yÄ±la kadar hapis ve adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± sÃ¶z konusu olabiliyor.

Ã–te yandan kararda da olduÄŸu gibi hakaret iÃ§eren bir fiille maÄŸdur olan kiÅŸinin ceza davasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, ayrÄ±ca kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n yenilenmesi sebebiyle hukuk davasÄ± aÃ§ma ve bu surette maddi ve manevi tazminat talep etme hakkÄ± bulunmakta. Nitekim burada da tazminat kazanmÄ±ÅŸ durumda Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi." dedi.

9Ã‡ALIÅžTIÄžI YER Ä°SMÄ°, ADI VE SOYADI... HEPSÄ° KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°

Ã‡ALIÅžTIÄžI YER Ä°SMÄ°, ADI VE SOYADI... HEPSÄ° KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°

OlayÄ±n bir de KVKK anlamÄ±nda deÄŸerlendirmesinin sÃ¶z konusu olduÄŸuna dikkat Ã§eken ErdoÄŸan, teknoloji ve internet kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ile beraber bu kiÅŸisel veriler hususundaki farkÄ±ndalÄ±k ve hassasiyetin gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±; Ã¶zellikle sosyal medyada kiÅŸisel verilerin Ã§ok ciddi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birÃ§ok insanÄ±n eline geÃ§tiÄŸine sÄ±klÄ±kla rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilerin eline geÃ§tiÄŸi zaman hem itibar zedelenmesi hem de mali kayÄ±plar olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Cansen ErdoÄŸan sÃ¶zlerinin devamÄ±nda ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"OlayÄ±n iÃ§ine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda net bir yargÄ± kararÄ± olmadan iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan ve birtakÄ±m hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Ã§irkin muamelelerde bulunduÄŸu iddia edilerek bunun sosyal medyada Twitterâ€™da milyonlarca kiÅŸiye karÅŸÄ± ulaÅŸÄ±lmasÄ± kiÅŸinin adÄ±nÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerin belirtilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir veri paylaÅŸÄ±mÄ± olarak deÄŸerlendirilmesine sebep olmakta. Hem ceza kanununda hem de 6698 sayÄ±lÄ± kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± hakkÄ±ndaki kanunda; kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer ismi, adÄ± ve soyadÄ± hepsi kiÅŸisel veri olarak nitelendiriliyor.

DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ±n da paylaÅŸÄ±lmasÄ± kiÅŸinin izni olmadan ulu ortaya dÃ¶kÃ¼lmesi suÃ§ isnadÄ±na sebep oluyor."

"DOÄžRU OLMAYAN BÄ°R BÄ°LGÄ°NÄ°N Ä°FÅžASI"

NetleÅŸmemiÅŸ yargÄ± kararÄ±na Ã¶zellikle dikkat Ã§eken Avukat ErdoÄŸan, "Ã–zet olarak firmanÄ±n iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iÅŸÃ§inin, usulsÃ¼z hareketler yaptÄ±ÄŸÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, sahte kaÅŸe basma, firmayÄ± haksÄ±z yere zarara uÄŸratmasÄ± sebebiyle de kovulduÄŸunu mÃ¼ÅŸterileri ile aleni olarak paylaÅŸmasÄ±; kiÅŸinin itibarÄ±nÄ±, ÅŸerefini rencide etmesi, sarsmasÄ± ve toplum Ã¶nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi sebebiyle TÃ¼rk Ceza Kanunu anlamÄ±nda hakaret suÃ§unu oluÅŸturmakta ve bunun yanÄ±nda aslÄ±nda henÃ¼z netleÅŸmemiÅŸ bir yargÄ± kararÄ± yoksa eÄŸer doÄŸru olmayan bir bilginin ifÅŸa edilmesi suÃ§unun da yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± gerektirmekte." ifadelerini kullandÄ±.