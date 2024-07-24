Ã‡ALIÅžTIÄžI YER Ä°SMÄ°, ADI VE SOYADI... HEPSÄ° KÄ°ÅžÄ°SEL VERÄ°

OlayÄ±n bir de KVKK anlamÄ±nda deÄŸerlendirmesinin sÃ¶z konusu olduÄŸuna dikkat Ã§eken ErdoÄŸan, teknoloji ve internet kullanÄ±mÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ile beraber bu kiÅŸisel veriler hususundaki farkÄ±ndalÄ±k ve hassasiyetin gÃ¼n geÃ§tikÃ§e arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±; Ã¶zellikle sosyal medyada kiÅŸisel verilerin Ã§ok ciddi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birÃ§ok insanÄ±n eline geÃ§tiÄŸine sÄ±klÄ±kla rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ niyetli kiÅŸilerin eline geÃ§tiÄŸi zaman hem itibar zedelenmesi hem de mali kayÄ±plar olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.



Cansen ErdoÄŸan sÃ¶zlerinin devamÄ±nda ise ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"OlayÄ±n iÃ§ine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda net bir yargÄ± kararÄ± olmadan iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan ve birtakÄ±m hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve Ã§irkin muamelelerde bulunduÄŸu iddia edilerek bunun sosyal medyada Twitterâ€™da milyonlarca kiÅŸiye karÅŸÄ± ulaÅŸÄ±lmasÄ± kiÅŸinin adÄ±nÄ±n ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerin belirtilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir veri paylaÅŸÄ±mÄ± olarak deÄŸerlendirilmesine sebep olmakta. Hem ceza kanununda hem de 6698 sayÄ±lÄ± kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± hakkÄ±ndaki kanunda; kiÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer ismi, adÄ± ve soyadÄ± hepsi kiÅŸisel veri olarak nitelendiriliyor.



DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ±n da paylaÅŸÄ±lmasÄ± kiÅŸinin izni olmadan ulu ortaya dÃ¶kÃ¼lmesi suÃ§ isnadÄ±na sebep oluyor."



"DOÄžRU OLMAYAN BÄ°R BÄ°LGÄ°NÄ°N Ä°FÅžASI"



NetleÅŸmemiÅŸ yargÄ± kararÄ±na Ã¶zellikle dikkat Ã§eken Avukat ErdoÄŸan, "Ã–zet olarak firmanÄ±n iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iÅŸÃ§inin, usulsÃ¼z hareketler yaptÄ±ÄŸÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, sahte kaÅŸe basma, firmayÄ± haksÄ±z yere zarara uÄŸratmasÄ± sebebiyle de kovulduÄŸunu mÃ¼ÅŸterileri ile aleni olarak paylaÅŸmasÄ±; kiÅŸinin itibarÄ±nÄ±, ÅŸerefini rencide etmesi, sarsmasÄ± ve toplum Ã¶nÃ¼nde kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi sebebiyle TÃ¼rk Ceza Kanunu anlamÄ±nda hakaret suÃ§unu oluÅŸturmakta ve bunun yanÄ±nda aslÄ±nda henÃ¼z netleÅŸmemiÅŸ bir yargÄ± kararÄ± yoksa eÄŸer doÄŸru olmayan bir bilginin ifÅŸa edilmesi suÃ§unun da yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± gerektirmekte." ifadelerini kullandÄ±.