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16 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Koronavirüs tablosuna göre, 54 bin 100 kişinin PCR testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti.

16.01.2022 - 19:20 |
16 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 54 bin 100 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 oldu. Bir günde toplam 346 bin 426 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83.98 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92.24 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 230 bin 188'e yükseldi.

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Aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 88,3’le en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Elazığ'da

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye'de yüzde 69.8'le en az aşılamanın gerçekleştirildiği Elazığ'ı Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa takip etti.

“Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir ‘salgın’ olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız” ifadelerine yer verdi.

16 Ocak koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

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