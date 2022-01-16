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Son dakika! Şehirler arası seyahatte PCR testleriyle ilgili yeni genelge!

Şehirler arası seyahatte PCR testi ile ilgili önemli karar! Değişti! Yeni genelge 81 ile gönderildi. Valiliklere gönderilen genelgeye göre uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Kovid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

16.01.2022 - 15:53 |
Son dakika! Şehirler arası seyahatte PCR testleriyle ilgili yeni genelge!

Şehirler arası seyahatte PCR testi ile ilgili yeni genelge! İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine yeni bir genelge gönderildi. Genelgede, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, PCR testi istenecek ve istenmeyecek durumlar belirtildi.

PCR TESTİ İSTENMESİNE DEVAM EDİLECEK

Buna göre, huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

UÇUŞLARDA PCR ŞARTI

Uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması sürecek.

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