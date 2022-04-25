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16 ayrı suçtan aranan kadın İzmir’de yakalandı!

İzmir ve 4 ilde 16 ayrı suçtan aranan, aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit ve şantajda bulunduğu iddia edilen kadın, İzmir’in Çiğli ilçesinde yakalandı.

25.04.2022 - 19:16 | | İHA
16 ayrı suçtan aranan kadın İzmir’de yakalandı!

İzmir, İstanbul, Antalya, Sivas ve Kocaeli’de 16 suçtan aranan ve aralarında tanınmış kişilerin de olduğu onlarca kişinin fotoğraflarını uygunsuz sitelerde paylaşıp tehdit, şantajda bulunduğu iddia edilen Havva G. İzmir’de yakalandı. Bir mağdurun uzun zamandır aranan kadının Çiğli’de olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Söz konusu adreste şüphelendikleri Havva G. hakkında GBT/UYAP sorgulaması yapan polis ekipleri, şüpheli hakkında 16 ayrı suçtan 5 ilde bulunan farklı mahkemelerce çıkarılan yakalama kararı bulunduğunu belirledi. ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’, ‘basit tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘basit yaralama’, ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’, ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’, ‘şantaj’ ve ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek’ gibi suçlardan aranan Havva G. gözaltına alındı. Sağlık raporu sonrası Çiğli Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen Havva G., işlemlerin ardından Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Havva G.’nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 mahkeme tarafından tek tek ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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