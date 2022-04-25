MSB duyurdu, terör örgütü PKK'ya darbe! Üç bölgede 13 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada; "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" denildi.
25.04.2022 - 17:34 |
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi" ifadelerini kullandı.