En sadık burç hangisi? İşte en sadık burçlar listesi

Burçların ilişkilere bakış açısı, aynı zamanda bir sadakat ölçüsüdür. Örneğin bazı burçlar diğerlerine göre daha flörtöz oldukları için, sadakat konusunda sorun yaşayabilirler. Bazı burçlar ise çok çabuk bağlanırlar ve bağlılıklarını sadakatleriyle kanıtlarlar.

EN SADIK BURÇ HANGİSİ? EN SADIK BURÇLAR LİSTESİ

1- Oğlak:

Dünya genelinde yapılan araştırmalara göre en sadık burçların başında oğlak geliyor. Oğlak burcu erkeği, sevgilisinin kendisine güvenmesini ister. Bu nedenle tüm kartlarını açık oynar. Karşı taraftan da aynı şeffaflığı bekler.

Oğlak burcu sadakatini ispatlamak için çaba sarf etmez. O zaten ilişkinin ilk gününden itibaren partnerine karşı açık olduğu için, ilişkileri karşılıklı güvene dayanır. Oğlak burcunun günlük alışkanlıkları da ne kadar sadık olduğunu gösterir. Örneğin telefona şifre koymak, gizli konuşmalar yapmak, sosyal medya hesabına gelen mesajları gizlemek gibi şeyler oğlak burcuna göre değildir.

2- Akrep:

Akrep burcu da en sadık ve güvenilir burçlar arasında yer alıyor. Hayatında belirsizliğe ve şüpheye yer olmayan akrep burcu için aşktan önce güven gelir. Güven duymadığı bir ilişkiyi ne kadar severse sevsin sürdürmek istemez ve sonlandırır.

Akrep belli başlı ayrılık döneminde bile sadık olmaya devam eder. İlişkinin akıbeti belirsiz olsa da, ilişkiye tam olarak nokta koymadan arayışlara girmez. Akrebin bu özellikleri karşı tarafta güven uyandırır. Bu güven de çok daha uzun süreli ilişkiler yaşamasını sağlar.

3- Koç:

Koç erkeği de kadını da yeni bir ilişkiye başladığında kendisini tamamen ilişkisine adar. Tek eşlilik onların olmazsa olmazları arasında yer alır. Duygularını yoğun bir şekilde yaşadığı için tüm ilgisini ve sevgisini partnerine yöneltir. Güveni zedeleyecek tek bir söz ya da şüphe bile ilişkilerinin çıkmaza girmesine neden olabilir. Bu nedenle aynı sadakati karşı taraftan da bekler.