15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2024? Metro, metrobüs, Marmaray 15 Temmuz Pazartesi günü bedava mı?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl 15 Temmuz'da kutlanıyor. 15 Temmuz Pazartesi günü ise resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda toplu taşıma kullanacaklar ise ''otobüsler ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karar göre 15 Temmuz gününde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu ulaşım araçları bedava oluyor.

İşte, Resmi Gazete'deki karar;



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.



