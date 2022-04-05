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14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

Düzce’de babaannesinin evine ziyarete giden 14 yaşındaki H.E. adlı genç kız, eve gelen 3 genç kız tarafından darbedildi. Saldırganlar, torununu korumaya çalışan babaanneye de şiddet uygularken, çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı.

05.04.2022 - 19:13 |
14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

Olay geçtiğimiz gün Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan bir binada meydana geldi. H.E (14) isimli genç kız babaannesi Fikriye E.’yi ziyarete gitti. Eve giren torun ve babaanne sohbet ettikleri sırada kapı çalındı. Kapıyı açan H.E., üç genç kızın saldırısına uğradı. H.E., içeri giren gençlerden S.A. ve N.Ş. tarafından darbedilirken, E.Ş ise o anları kayıt altına aldı. Torununu korumaya çalışan Fikriye E.’ye de şiddet uygulayan 3 genç kız daha sonra o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Darbedilen H.E. ve babaanne Fikriye E.’nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri görüntülerden olayı gerçekleştiren S.A., N.Ş. ve E.Ş.’yi tespit edip göz altına aldı. 3 genç kız ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

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