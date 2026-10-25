300 yatak, 25 üniteli diş merkezi: Edremit’in yeni hastanesi şekilleniyor

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Camivasat Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik inşaat alanında yükselen hastane, bodrum, zemin ve 5 kat olarak planlandı. Yaklaşık 14 bin metrekare oturum alanına sahip olacak tesis, 300 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Proje kapsamında ayrıca 25 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi de yer alacak.