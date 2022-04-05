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    İstanbul'da suya zam yapıldı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi ortak bir noktada anlaşılarak oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulluların yüzde 86'sını kapsayan kesimin 5.56 lira olan ödemesi 8.33 liraya çıkartıldı.

    05.04.2022 - 18:08 | | İHA
    İstanbul'da suya zam yapıldı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane İBB Başkanlık binasında İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığında toplandı. Genel Kurul gündeminde su zammı görüşüldü. İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü yüzde 68.34 zam teklifi, parti gruplarının müzakereleri sonucunda ortak bir karara ulaşıldı. Oy birliğiyle alınan karara göre; 0-15 metreküp arası birinci kademe su fiyatı 8.33 lira oldu. Ancak, 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp ücretsiz insani su kullanım hakkının uygulanmasına da karar verildi. Bu bedel düşüldüğünde, yeni su birim fiyatı yüzde 29 artışla 7.21 lira olarak faturalara yansıyacak.

    Öte yandan, 8.35 lira olan 16 metreküp ve üzeri su kullanımı 12.51 lira, 14.95 lira olan iş yeri su fiyatı 22.40 lira, 8.35 lira olan şantiye su fiyatı 12.51 lira, 1.39 lira olan kırsal mahalle konut su fiyatı 2.08 lira, 3.73 lira olan kırsal mahalle iş yeri 2.08 lira olarak belirlendi.

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