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Sakarya’da dev ayva şaşırttı: Tek başına 962 gram geldi

25.10.2026 - 13:25Güncellenme Tarihi:
Sakarya’da dev ayva şaşırttı: Tek başına 962 gram geldi

Sakarya'nın "dalların altın sarısı" olarak adlandırılan coğrafi işaretli ayvası, büyüklüğü ve ağırlığıyla vatandaşı hayrete düşürdü. Tartıya konulan tek bir ayva 962 gram gelirken, iki ayvanın toplam ağırlığı yaklaşık 2 kiloyu buldu.

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İklimi ve toprak yapısıyla dünyanın en kaliteli ayvalarının yetiştiği Sakarya'nın Geyve ilçesinin Burhaniye Mahallesi'nde hasat edilen ayvalar büyüklüğüyle dikkat çekti. Dalından koparılan dev ayvaları tartıya koyan vatandaş, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü. Tek bir ayvanın 962 gram geldiğini gören vatandaş, ikinci ayvayı da tartıya eklediğinde iki ayvanın toplamda 1 kilo 876 grama ulaştığını gördü. Ortalama bir ayva 100 ila 250 gram arasında tartılırken, iki ayvanın neredeyse 2 kilogram olarak tartılması ilgi çekti.

Sakarya’da dev ayva şaşırttı: Tek başına 962 gram geldi

İki adet ayvanın neredeyse 2 kilo geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Büyüklüğü ve ağırlığıyla şaşırtan ayvalar karşısında hayranlığını dile getiren vatandaş, "Yetiştirene helal olsun, yiyene de afiyet olsun" dedi.

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