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12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü! 13 yaşında katil oldu

Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

12.12.2023 - 15:53 |
12 yaşındaki Hürkan'ı tartıştığı arkadaşı öldürdü! 13 yaşında katil oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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