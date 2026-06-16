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12 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

16.06.2026 - 19:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

12 ortaokul öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan İbrahim Alemdağ Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, okulda bazı öğrencilerde mide bulantısı ve rahatsızlık şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerden 6’sı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne, 6’sı ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan 12 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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