GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

16.06.2026 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'ta doğal yayılış gösteren ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre 'tehlikede' kategorisinde yer alan Ajuga relicta (Eskimayasıl) bitkisi, Yavşan Yaylası bölgesinde çiçek açtı.

1Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına mensup olan ve çok nadir görülen lokal endemik bitki türlerinden Ajuga relicta'nın Kahramanmaraş'ta yalnızca belirli alanlarda doğal olarak yetiştiği belirtildi.

2Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

Paylaşımda, Eskimayasıl'ın Kahramanmaraş çevresinde tespit edilmiş lokal endemik bir tür olduğu ifade edilerek, mevsimsel yağışlara bağlı olarak bitkinin vejetasyon döneminin mayıs ayından itibaren arazide gözlemlenebildiği kaydedildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

Bitkinin çiçeklenme döneminin haziran ayı ile temmuz ayının ilk haftalarını kapsadığı belirtilirken, Yavşan Yaylası'nda açan çiçekleriyle dikkat çeken türün korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

4Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

 

 

5Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

 

 