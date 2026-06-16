Kahramanmaraş'ın nadir endemik türü çiçek açtı! Çok nadir görülüyor ve 'tehlikede' kategorisinde

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına mensup olan ve çok nadir görülen lokal endemik bitki türlerinden Ajuga relicta'nın Kahramanmaraş'ta yalnızca belirli alanlarda doğal olarak yetiştiği belirtildi.