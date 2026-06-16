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Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

16.06.2026 - 18:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (İHA)

Giresun'un Alucra ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda, halk arasında "Sarı Dağ Gülü" olarak bilinen endemik bitki karların erimesi ile birlikte kendini göstererek çiçek açtı.

1Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Uzun yıllar bölgede görülmediği için yok olduğu düşünülen Sarı Dağ Gülü, baharın yüksek kesimlerde etkisini göstermesiyle Alucra yaylalarında yeniden görüntülendi.

2Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexandrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında kayıt altına alınan bitki, uzun yıllar boyunca bölgede tespit edilememesi nedeniyle kaybolduğu düşünülen türler arasında yer aldı.

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3Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Sarı dağ gülü, 2017 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerinin arazi çalışmaları sırasında yeniden keşfedilerek bilim dünyasında heyecan oluşturdu.

4Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Türün korunması amacıyla hazırlanan "Tür Eylem Planı" kapsamında bölgede koruma ve izleme çalışmaları sürdürülüyor.

5Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Yapılan gözlemlerde sarı dağ gülünün Alucra'nın Yeşilyurt, Boyluca, Fevzi Çakmak, Karabörk ve Demirözü yaylalarında çiçek açtığı belirlendi.

6Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü Şebinkarahisar Şefliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bitkinin bulunduğu alanlar, popülasyon yoğunluğu, yayılış durumu ve çoğalma kapasitesine ilişkin veriler kayıt altına alınıyor.

7Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Sarı Dağ Gülünün bulunduğu bölgelerde genellikle 50 ila 100 kök arasında görüldüğü, hava şartlarına bağlı olarak ise yalnızca 14 ila 20 gün arasında canlılığını koruyabildiği bildirildi.

8Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Koruma altında bulunan endemik türün koparılması, zarar verilmesi veya doğal yaşam alanının tahrip edilmesi yasak bulunuyor.

9Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Yetkililer, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında bitkiye zarar verenlere 80 bin 465 lira idari para cezası uygulandığını belirterek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

10Sarı Dağ Gülleri kendini gösterdi! Koparan yandı: İşte cezası

Yetkililer, Alucra ve Şebinkarahisar yaylalarını ziyaret eden vatandaşlardan sarı dağ gülünü koparmamalarını, yalnızca fotoğraflayarak doğal ortamında bırakmalarını istedi.