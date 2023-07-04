12 ilde operasyon, 18 ay takip edildiler: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bakanlık çalışanı olarak tanıtarak, vatandaşları çeşitli kamu kurumlarında işe sokma, yabancı uyruklu kişileri de 'Türkiye vatandaşlığı' vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyen kişilerin parmak izlerini, öz geçmişlerini, kişisel bilgilerini alarak kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş görüntüsü verdikleri belirlendi. Şüphelilerin yine yurt dışına iltica talebiyle gelen kişilere ise yurt dışı gidiş işlemlerini yaptıkları süsü vererek dolandırdıkları tespit edildi. Bu yöntemle 128 kişi dolandıran şüphelilerin, milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği saptandı.



18 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çeşitli kurumlar adına düzenlenmiş sahte evraklar, parmak izi okuma cihazı, sahte kimlik ve basın kartları, dolandırılan vatandaşlara ait öz geçmiş ve kurumda işe girdiklerine ilişkin sahte belgeler ele geçirildi.