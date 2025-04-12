112’ye asılsız ihbara 1500 TL ceza geliyor

Buna göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayan veya ısrarla çağrı bırakanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan bin 500 liraya çıkarılacak.

İhbarin asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise ihbar sahibine 15 bin lira ceza verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde ceza iki katı uygulanacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Maalesef asılsız çağrıların son dönemlerde ciddi manada artış gösterdiğini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz. 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrısının yüzde 28,46’sı, 2025 yılının ilk 3 ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30’unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır” dedi. Öte yandan teklif ile, Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticilerinin, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında “kurumsal hedeflere ulaşılamaması” nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilmeleri sağlanıyor.