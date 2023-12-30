1 Ocak kargolar çalışıyor mu, kargolar 1 Ocak'ta açık mı? Yılbaşında kargolar (Yurtiçi, MNG, Trendyol, PTT, Sürat) çalışıyor mu 2024?

1 Ocak kargolar açık mı, Aras, MNG, Trendyol, Yurtiçi kargo firmaları 1 Ocak Pazartesi günü çalışıyor mu? Yılbaşında kargoların hizmet verip vermeyeceği, kargo gönderimi veya alımı yapacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte yılbaşında kargoların çalışma saatlerine dair merak edilenler…

31 ARALIK'TA KARGOLAR TATİL Mİ?



Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık, tatil veya yarım gün değil, bu yıl 31 Aralık tarihinin pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kargo firmaları kapalı olacak.



1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI, KARGOLAR 1 OCAK’TA ÇALIŞUYOR MU?



Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kargo firmaları 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecek.

Yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, PTT, SGK, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Sadece hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılacaktır. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü kargolar kapalı olacak ve dağıtım yapılmayacaktır.

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