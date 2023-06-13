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1 milyarlık operasyon: Lüks saatler, silahlar ve mücevherler

İçişleri Bakanlığı, Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suçlardan elde edilen geliri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

13.06.2023 - 16:30 | | ANKARA, (DHA)
1 milyarlık operasyon: Lüks saatler, silahlar ve mücevherler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında bugün operasyon yapıldı. İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun, Türkiye'deki 1 milyar lira üzerindeki malvarlığına el konuldu. Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon lira üzerinde nakit ve mücevherat ele geçirildi.

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