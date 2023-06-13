47 ilde düğmeye basıldı! 6 ay takip edildiler: 237 kişi gözaltında

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır süren çalışmaların ardından düğmeye basıldı. Dev paravan operasyonuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımı şöyle;

Yüzlerce vatandaşımızı mağdur eden ve devletimizi milyonlarca lira zarara uğratan Mali Suç Örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet Başsavcılıklarımız talimatları ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Başkanlığımız koordinesinde yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde;

Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği)

237 KİŞİ GÖZALTINDA

Suçlarını işledikleri tespit edilen 490 hedef şahsa yönelik, Mali Suçlar kapsamında 47 ilimizde bugün sabah saatlerinde PARAVAN operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 237 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda;

3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, Çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası, ayrıca çeşitli dokümanlar ele geçirilmiştir. Operasyon bütün hızıyla devam ediyor. Önceliğimiz; devletimizin ve vatandaşlarımızın menfaatleridir. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde 490 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:

47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi.

Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor…

DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN menfaatleri ÖNCELİĞİMİZDİR.

Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

VATANDAŞLARI BÖYLE KANDIRIYORLAR

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, dolandırıcıların vatandaşları nasıl kandırdığını anlattı.

Otomobile yönelik arz talep var. Kimi otomobil almak istiyor, kimi de otomobil satmak istiyor. İşte dolandırıcılar da tam burada devreye giriyor. Vatandaşa müşteri gibi arıyor. Satılığa çıkaracakları aracı alacağını söylüyor. Biz fiyatı uygun gördük, pazarlık da yapmıyorlar Notere saat 16:00'dan sonraki süre için bir randevu talebi oluşturuyorlar. Notere gittiklerinde hazırladıkları sahte havaleyi gösteriyorlar. Biz parayı havale ettik ama para yarın sabah hesabınıza geçecek diyorlar.