1 Mayıs'ta polise saldıran 12 şüpheliye tutuklama talep edildi!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı ve polise saldırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
06.05.2024 - 15:49 | | DHA
İstanbul'un Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına polise saldırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.
ADALET SARAYINA SEVK EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilere karıştığı ve polise saldırdıkları tespit edilerek gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 12 kişi, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 12 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.