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Gündem1 Mayıs kapalı yollar! 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Valilik duyurusuna göre alternatif güzergahlar ve 1 Mayıs’ta kapanacak yollar
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1 Mayıs kapalı yollar! 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Valilik duyurusuna göre alternatif güzergahlar ve 1 Mayıs’ta kapanacak yollar

1 Mayıs'ta kapalı olacak yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. 1 Mayıs 'Emek ve Dayanışma Günü'nde, İstanbul'daki etkinlikler sırasında kapanacak yollar ile ilgili Valilik'ten açıklama geldi. Peki, 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? İşte 1 Mayıs kapalı yollar listesi…

30.04.2022 - 11:58 |
1 Mayıs kapalı yollar! 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Valilik duyurusuna göre alternatif güzergahlar ve 1 Mayıs’ta kapanacak yollar

İstanbul Valiliği, Maltepe’de yapılacak olan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” etkinliği için kapanacak olan yolları açıkladı. Valilik, yolların sabah 06.00’da kapanacağını bu yolları kullanmak isteyenlerin belirlenen alternatif güzergahları kullanması gerektiğini açıkladı. İşte Valilik duyurusuna göre 1 Mayıs’ta kapalı yollar…

1 MAYIS KAPALI YOLLAR

DİSK öncülüğünde olmak üzere işçi ve meslek örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ortak kutlama alanı Maltepe Meydanı olacak.

Valiliğin kapatılacak yollarla ilgili açıklaması şöyle:

"İlimizde Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' etkinlikleri kapsamında 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollar ve alternatifi olan güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

D-100

Maltepe Bağdat Caddesi.

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