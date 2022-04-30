1 Mayıs nerede kutlanacak, 1 Mayıs programı saat kaçta? 1 Mayıs İşçi Bayramı Maltepe mitingi 2022

1 Mayıs nerede kutlanacak, Maltepe mitingi 1 Mayıs programı saat kaçta? Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEREDE KUTLANACAK?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı İstanbul’da, Maltepe Meydanı’nda kutlayacak.

1 MAYIS PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maltepe’deki kutlamanın sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses ve oyuncu Bülent Emrah Parlak üstlenecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te başlayacak mitingde Bandista, Ruhi Su Dostlar Korosu ve Kardeş Türküler sahne alacak.

BAZI İLLERDEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARI

Kocaeli

Toplanma yeri (11.30) – Doğu Kışla Meydanı

Miting: Anıtpark (13.00)

Eskişehir

Toplanma yeri (11.00) – Atatürk Bulvarı

Miting (13.00) – Odunpazarı

Bursa

Toplanma yeri (12.00) – Eski Atatürk Stadı

Miting (14.00) – Kent Meydanı

Ankara

Miting (14.00) – Tandoğan Meydanı

İstanbul

Maltepe Miting Alanı (13.00)

Kayseri

Miting (14.00) – Mimar Sinan Parkı

Kırşehir

Miting (13.00) – Cacabey Meydanı

Gaziantep

Miting (13.00) – Kırkayak Parkı

Diyarbakır

Miting (10.00) – İstasyon Meydanı

Van

Miting (10.00) – Musa Anter Parkı

Batman

Miting (11.00) – Atatürk Parkı

Tunceli

Miting (11.00) – Seyit Rıza Meydanı

İzmir

Toplanma (11.00) – Basmane

Miting (13.00) – Gündoğdu Meydanı

Aydın

Miting (11.00) – Cumhuriyet Meydanı

Samsun

Toplanma Yeri (12.30) – Shell Kavşağı

Miting (13.00) – Cumhuriyet Meydanı

Artvin

Toplanma Yeri (12.00) – Merkez

Miting (13.00) – Çok Katlı Otopark Önü

Adana

Miting (15.00) – Uğur Mumcu Meydanı

Mersin

Toplanma Yeri (10.30) – Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı

Miting (12.00) – Cumhuriyet Meydanı

Edirne

Toplanma Yeri (11.00): Şükrüpaşa İlkokulu /Ayşekadın

Miting (13.00): Saraçlar Caddesi