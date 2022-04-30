1 Mayıs nerede kutlanacak, 1 Mayıs programı saat kaçta? 1 Mayıs İşçi Bayramı Maltepe mitingi 2022
1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak, 1 Mayıs programı nasıl olacak? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı yarın Türkiye’nin dört bir yanında kutlanacak? 1 Mayıs tarihi yaklaştıkça, kutlamaların hangi illerde, nerede yapılacağı da sorgulanmaya başlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve birçok kuruluş İstanbul’daki 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlamalarını Maltepe Meydanı’nda düzenliyor.
1 Mayıs nerede kutlanacak, Maltepe mitingi 1 Mayıs programı saat kaçta? Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI NEREDE KUTLANACAK?
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı İstanbul’da, Maltepe Meydanı’nda kutlayacak.
1 MAYIS PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Maltepe’deki kutlamanın sunuculuğunu gazeteci Özlem Gürses ve oyuncu Bülent Emrah Parlak üstlenecek. 1 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te başlayacak mitingde Bandista, Ruhi Su Dostlar Korosu ve Kardeş Türküler sahne alacak.
BAZI İLLERDEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARI
Kocaeli
Toplanma yeri (11.30) – Doğu Kışla Meydanı
Miting: Anıtpark (13.00)
Eskişehir
Toplanma yeri (11.00) – Atatürk Bulvarı
Miting (13.00) – Odunpazarı
Bursa
Toplanma yeri (12.00) – Eski Atatürk Stadı
Miting (14.00) – Kent Meydanı
Ankara
Miting (14.00) – Tandoğan Meydanı
İstanbul
Maltepe Miting Alanı (13.00)
Kayseri
Miting (14.00) – Mimar Sinan Parkı
Kırşehir
Miting (13.00) – Cacabey Meydanı
Gaziantep
Miting (13.00) – Kırkayak Parkı
Diyarbakır
Miting (10.00) – İstasyon Meydanı
Van
Miting (10.00) – Musa Anter Parkı
Batman
Miting (11.00) – Atatürk Parkı
Tunceli
Miting (11.00) – Seyit Rıza Meydanı
İzmir
Toplanma (11.00) – Basmane
Miting (13.00) – Gündoğdu Meydanı
Aydın
Miting (11.00) – Cumhuriyet Meydanı
Samsun
Toplanma Yeri (12.30) – Shell Kavşağı
Miting (13.00) – Cumhuriyet Meydanı
Artvin
Toplanma Yeri (12.00) – Merkez
Miting (13.00) – Çok Katlı Otopark Önü
Adana
Miting (15.00) – Uğur Mumcu Meydanı
Mersin
Toplanma Yeri (10.30) – Eski Tevfik Sırrı Gür Stadı
Miting (12.00) – Cumhuriyet Meydanı
Edirne
Toplanma Yeri (11.00): Şükrüpaşa İlkokulu /Ayşekadın
Miting (13.00): Saraçlar Caddesi