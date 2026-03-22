1,5 metrelik kar felç etti! Çiftçiler çaresiz

Yoğun kar örtüsü altında kalan bölgede hayvanlarını beslemekte güçlük çeken çiftçiler, yetkililerden acil yem desteği talebinde bulundu. Köyde çiftçilik yapan Memduh Arslan, yaşadıkları sıkıntıyı dile getirerek, "Kar yağışı uzun sürdü. Geçimimizi çiftçilikle sağlıyoruz ancak elimizde saman kalmadı. Hayvanlarımız aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölgede yaklaşık 1,5 metre kar var. Genel olarak yem sıkıntısı yaşanıyor, bulunan yem ise oldukça pahalı" dedi.

Her yıl bu dönemlerde küçükbaş hayvanların meralarda otlatıldığını belirten Arslan, bu yıl ise kar yağışının halen devam ettiğini ifade ederek, "Normalde bu vakitlerde koyunlarımız dışarıda beslenirdi. Ancak bu yıl şartlar çok ağır. Devlet büyüklerinden ve ilgili kurumlardan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kış şartları, hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok aileyi olumsuz etkilerken, çiftçiler acil çözüm bekliyor.