Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...
Konyaspor - Beşiktaş maçında Mpoku'nun Pjanic'e yaptığı sert faulu atlayıp ardından Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde İrfan Can Kahveci için Zorbay Küçük'ü VAR'a çağıran Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan'ın bu kararının ardından 3 hakemin de istifa ettiği belirtildi. İşte MHK'de son dakika gelişmeleri...
NTV Spor'un haberine göre 43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan13 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.
Mete Kalkavan'ın ardından ayrıca yardımcı hakemler Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu’nun istifa ettiği iddia edildi.
MHK DÜN NASIL BİR KARAR ALMIŞTI?
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.