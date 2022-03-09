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Süper LigZorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...
HaberlerSüper Lig Haberleri Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...
• 09 Mart 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:

Zorbay Küçük'ü VAR'a çağırıp İrfan Can Kahveci'yi oyundan attırmıştı! Hakemliği bıraktı...

Konyaspor - Beşiktaş maçında Mpoku'nun Pjanic'e yaptığı sert faulu atlayıp ardından Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde İrfan Can Kahveci için Zorbay Küçük'ü VAR'a çağıran Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan'ın bu kararının ardından 3 hakemin de istifa ettiği belirtildi. İşte MHK'de son dakika gelişmeleri...

• 09 Mart 2022 - 15:39 • Son Güncelleme:
1Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...
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NTV Spor'un haberine göre 43 yaşındaki Mete Kalkavan, sezonun kalanında göre yapamayacağı açıklanan13 kişilik listede olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

2Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Mete Kalkavan'ın ardından ayrıca yardımcı hakemler Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu’nun istifa ettiği iddia edildi.

3MHK DÜN NASIL BİR KARAR ALMIŞTI

MHK DÜN NASIL BİR KARAR ALMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı.

4Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

5SÜPER LİGDE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE

SÜPER LİG'DE MAÇ YÖNETECEK HAKEMLER ŞU ŞEKİLDE

Yaşar Kemal Uğurlu

6Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Halil Umut Meler

7Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Atilla Karaoğlan

8Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Arda Kardeşler

9Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Erkan Özdamar

10Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Ümit Öztürk

11Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Ali Şansalan

12Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Sarper Barış Saka

13Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Zorbay Küçük

14Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Yasin Kol

15Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Volkan Bayarslan

16Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Kadir Sağlam

17Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Mustafa Kürşad Filiz

18Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

Çağdaş Altay

19VAR HAKEMLERİ

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp - Özgür Yankaya - Emre Malok - Erkan Engin

20Zorbay Küçükü VARa çağırıp İrfan Can Kahveciyi oyundan attırmıştı Hakemliği bıraktı...

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