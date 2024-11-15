Zonguldak'ta ikiz kardeşlerin geliştirdikleri oyun dünya pazarında ilgi görüyor
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen "Siber Vatan" projesinde siber güvenlik alanında eğitim aldıktan sonra oyun dünyasına adım atan Bertan ve İlkan Gökalp kardeşler, Türkiye'den çıkan başarılı projelerden birine imza attı. 2019 yılında katıldıkları "Siber Vatan" programıyla başladıkları bu yolculuk, ikizleri uluslararası arenada tanınan oyun geliştiriciler haline getirdi.
İHA
• 15 Kasım 2024 - 07:40 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Kasım 2024 - 07:40 • Son Güncelleme: