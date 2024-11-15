Zonguldak'ta ikiz kardeşlerin geliştirdikleri oyun dünya pazarında ilgi görüyor

Siber Vatan sürecimizde de Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce Üniversiteleri'nde eğitim vermeye başladık. Bu eğitimler sonucunda ekipler oluşturduk. Ekipler projelerini geliştirmeye başladı. Bu bölgede çıkmış oyunlar gayet artmaya başladı. Teknoparkta firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Siber Vatan bize ilk önce 2019 yılında siber güvenlik eğitimi vermeye başladı. Oyun geliştirmeye adapte olmaya başladık. Oyun geliştirmeye girdiğimizde Siber Vatan bize yine bir destek sundu. Gerekli motorların eğitimlerini aldık. Oyun geliştirme sektöründe de yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Siber Vatan bize eğitim ve mentör desteğini hiç bırakmadı. Vizyonumuz ve misyonumuz arttı. Bu süreç oyunlarımıza da etki etti. Oyunlarımıza da kazandığımız tecrübeyi yansıttık. Böyle projeler geliştirmeye devam ettik. Üniversitede ben başlamıştım oyun geliştirmeye sonra İlkan'a dedim. Beraber oyunlar geliştirebileceğimizi söyledim. Kendisine oyun geliştirme eğitimi verdim. İlkan üç ay gibi bir sürede benim seviyeme yaklaştı. Ekip olarak oyunları geliştirmeye başladık."