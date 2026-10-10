Zonguldak'ta 50 yıldır aynı işi yapıyor: Kendisinden sonra sürdürecek kimse yok

3

Geçen 50 yılın kendisi için "dün gibi" olduğunu ve sadece çalışarak geçtiğini vurgulayan Ulukoz, teknolojiye rağmen ocağını tüttürmeye devam ediyor. Bahçe ve ziraat aletleri ürettiğini ifade eden Ulukoz, "İş var eskisi gibi değil de tabii ki iş var yapana. Burada kesici aletler; balta, kazma, bıçak, nacak, keser yapıyoruz" şeklinde konuşuyor.Tek başlarına, ömürleri yettiğince direniyorlarGelecek nesillerden kimsenin mesleğe ilgi duymaması nedeniyle yalnızlaştıklarını belirten Ulukoz, ilçede sadece kendisinin ve yetiştikleri dönemden arkadaşı Selahattin Bostancı'nın kaldığını aktarıyor. Bostancı'nın oğluyla, kendisinin ise yalnız çalıştığını söyleyen yarım asırlık usta, "Benden sonra yapacak kimse yok. Ömrümün yettiği yere kadar devam etmeye çalışıyoruz" diye ifade etti.