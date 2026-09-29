Zileliler bu pazara akın ediyor: Doğallık arayanlar Çarşı Park'ta buluştu
29.09.2026 - 15:08Güncellenme Tarihi:
Tokat'ın Zile ilçesinde geçmişi 1945 yılına dayanan köylü pazarı, sonbaharda bal, kuşburnu ve tarhana gibi ürünlerini satışa sunan üreticileri vatandaşlarla buluşturuyor.
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Çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri tezgahlarda satışa sunuyor. Sonbaharla birlikte pazarda kış hazırlığı için alınan ürünler de yerini aldı. Üreticiler, bal, kuşburnu ve kurutulmuş tarhana gibi ürünlerini satışa sunuyor.
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Yıllar içinde yeri değişse de kurulmaya devam eden pazar, yerel üreticilere satış imkanı sağlarken ilçenin ticaret hayatındaki yerini koruyor.